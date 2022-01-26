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Президент «Урала» Иванов рассказал, почему советовал Адамову выбрать «Зенит»

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РИА Новости

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о переходе защитника Арсена Адамова в петербургский «Зенит».

«Вокруг Адамова было много слухов, но трансфер любит тишину. Игрок и мы посчитали, что в «Зените» будет лучше.

И сам Адамов хотел, и мы ему советовали выбрать именно «Зенит». Сейчас в некоторых клубах творится непонятно что. В «Урале» посчитали, что это более удачный вариант продолжения карьеры.

С Сергеем Семаком не разговаривал, однако знаю, что «Зенит» очень хотел этого игрока», — приводит слова Иванова «Чемпионат.com».

В текущем сезоне Адамов сыграл в 17 матчах и отметился одним голом. Россиянин начинал свою карьеру в структуре грозненского «Ахмата». В составе клуба из столицы Чечни он провел четыре матча и в 2021 году перебрался в «Урал». Осенью прошлого года Адамов впервые был вызван в расположение молодежной сборной России.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского защитника составляет €1,5 млн.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс перейдет в «Фейеноорд».

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Футбол. Чемпионат России
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