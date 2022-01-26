Дзюба сравнил игроков «Зенита» со спартанцами

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился ощущениями от игры на позиции центрального защитника в товарищеском матче против словацкой «Жилины» (5:0).

«Интересно было поиграть, даже в товарищеской игре, на позиции, на которой никогда не играл. Во дворах мы все играли, конечно, а подвигаться именно так в матче — дорогого стоит.

И атаку начать, в которой забили гол, — вообще прекрасно. Такой опыт случился, потому что, к несчастью, у Хотулева что-то заболело немного. Замен, как видите, нет, поэтому мы, как говорится, как спартанцы, нас человек 12–13 в ущелье встали и стоим, держимся», — приводит слова нападающего сайт сине-бело-голубых.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба провел 17 матчей, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов 33-летний россиянин принял участие в шести матчах, в которых ему удалось отдать одну голевую передачу.

Дзюба является лучшим бомбардиром чемпионатов России. В его активе 147 голов, в этом сезоне он обогнал Олега Веретенникова, на счету которого 143 гола.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что Артем Дзюба в мачте против «Жилины» играл на позиции центрального защитника.