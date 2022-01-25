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Сборная России по мини-футболу обыграла Хорватию, обеспечив себе первое место в группе

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@teamrussia/Twitter

Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы по мини-футболу одержала уверенную победу над командой Хорватии со счетом 4:0.

В составе россиян забитыми мячами отличились Артем Антошкин (дубль), Паулиньо и Иван Чишкала.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, сборная России возглавила группу C, набрав шесть очков. Хорватия занимает вторую позицию, имея в своем активе два балла.

В следующем матче группового этапа национальная команда России проведет встречу с Польшей. Игра состоится 29 января. В этот же день хорватская команда встретится со Словакией.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Матчи проходят в Амстердаме и Гронингене. Турнир стартовал 19 января и продлится до 6 февраля. Действующим чемпионом соревнований является национальная команда Португалии.

Ранее сборная России разгромила команду Словакии.

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