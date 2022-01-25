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Шипулин поделился ожиданиями от выступления российских спортсменов на ОИ-2022

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РИА Новости

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин поделился ожиданиями от выступления российских атлетов на Олимпиаде в Пекине. Его слова передает официальный сайт «Единой России».

«Каждый спортсмен в индивидуальных видах спорта ставит для себя задачу — привезти как максимум олимпийское золото, а как минимум – олимпийскую медаль. Для российской команды эта Олимпиада будет непростой. Введено много ограничений, в том числе и ковидных. И это может кому-то причинить дискомфорт. Пусть знают, что мы будем поддерживать их в любом случае», — сказал Шипулин.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15-ти видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее многократный чемпион России по лыжным гонкам Алексей Баранников прокомментировал ситуацию в сборной Норвегии, которая находится на карантине из-за положительного теста на COVID-19 у тренера Арильда Монсена.

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Олимпиада 2022
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