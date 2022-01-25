В ОКР рассказали, как удалось договориться с Китаем насчет въезда Латыпова

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о том, как разворачивалась ситуация с допуском к Олимпиаде российского биатлониста Эдуарда Латыпова, переболевшего коронавирусом.

«Действительно, нынешние условия отбора и квалификации на Олимпийские игры стали беспрецедентными. В случае с Латыповым Союз биатлонистов России (СБР), со своей стороны, предпринял нужные и правильные шаги, а мы параллельно подключились к взаимодействию с оргкомитетом Игр и Международным олимпийском комитетом (МОК)», — передает слова Позднякова «Спорт-Экспресс».

В начале января стало известно, что спортсмен заразился коронавирусной инфекцией. Из-за заболевания он был вынужден пропустить два этапа Кубка мира — в Оберхофе и Рупольдинге. После заражения 27-летнего Латыпова изолировали от национальной команды.

Тесты российского биатлониста показывали отрицательный результат, но ему продлили карантин еще на восемь дней, что помешало бы спортсмену вовремя вылететь с командой на Олимпиаду в Китай.

Ранее старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о своих опасениях по поводу туалетов в самолете, которые могут быть источником заражения коронавирусной инфекцией спортсменов.