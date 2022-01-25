Панарин догнал Буре по голевым передачам в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в сегодняшнем матче против «Лос-Анджелеса» отметился двумя голевыми передачами. Второй ассист стал для него 342-м в 471-м матче за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Благодаря этому 30-летний игрок сравнялся с Павлом Буре по результативным передачам российских хоккеистов в лиге.

Матч между «Нью-Йорк Рейнджер» и «Лос-Анджелес Кингз» состоялся сегодня и завершился со счетом 3:2. Панарин уже пять матчей подряд отмечается результативными передачами.

В этом сезоне Панарин принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата, забив 11 шайб и сделав 32 результативные передачи. Россиянин является лидером своей команды по системе «гол + пас».

Российский хоккеист перебрался за океан в 2015 году из питерского СКА. В Америке он выступал за «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс». В 2019 году Панарин подписал семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс».

В составе сборной России Панарин выигрывал серебро и бронзу чемпионатов мира.

Ранее дед Артемия Панарина рассказал, как хоккеиста из-за алкоголя чуть не выгнали из команды.