Овечкин броском сломал маску шведскому вратарю «Вегаса»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата против «Вегас Голден Найтс» (0:1) своим броском сломал маску шведскому голкиперу Робину Ленеру.

«Это был самый сильный удар в голову, который я пропускал», — приводит слова вратаря американский журналист Джастин Эмерсон.

Ovechkin broke Lehner's mask with this shot pic.twitter.com/159mnaJFEP — hockey w/o spectators (@HWOSpectators) January 25, 2022

Александр Овечкин за матч отметился четырьмя бросками в створ ворот. 36-летний хоккеист завершил игру с показателем полезности «-1».

Для капитана столичной команды этот матч стал 1240-м в НХЛ. По этому показателю он повторил результат Джея Боумистера и Патрика Элиаша.

На счету нападающего 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 43 играх текущего сезона.

Также Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На данный момент у 36-летнего россиянина 759 заброшенных шайб. Таким образом он приблизился к чеху Яромиру Ягру, который с 766 шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги.

У возглавляющего рейтинг канадца Уэйн Гретцки в активе 894 шайбы за карьеру.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан оценил игру российского форварда команды Александра Овечкина.