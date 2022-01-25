Смолов назвал преимущество России перед соперниками по стыкам на ЧМ-2022

Форвард московского «Динамо» и сборной России Федор Смолов оценил шансы национальной команды пройти стыковые матчи чемпионата мира — 2022.

«Думаю, шансы у нас хорошие, потому что оба матча играем дома. На международном уровне это большое преимущество. Надеюсь, придет много болельщиков, все будут нас поддерживать, и у нас получится добыть путевку на чемпионат мира», — приводит слова нападающего официальный сайт «Динамо».

Сборная России поборется за выход в финальную часть турнира в стыковых матчах. 24 марта 2022 года в «Лужниках» пройдет встреча с Польшей. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее сообщалось, что украинец Андрей Шевченко не будет уволен с поста главного тренера сборной Польши в случае поражения в стыковом матче за выход на чемпионат мира — 2022 против национальной команды России.