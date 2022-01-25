Хабиб — Кормье: ты же знаешь, Россия лучше США в хоккее

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье опубликовал новый пост в Instagram. Кормье поделился видеороликом с его тренировкой вместе с хоккеистами команды НХЛ «Анахайм Дакс» и обратился к Хабибу Нурмагомедову.

«Всегда говорил, что я — величайший спортсмен в истории UFC. В прошлый раз на коньках я победил Стипе Миочича в тренерском соревновании.

В этот раз я справился даже лучше. Зацените, как я потренировался с «Анахаймом», и теперь я готов к Хабибу Нурмагомедову. Где ты, чемпион? Готов к 29-1?» — подписал пост американец.

33-летний россиянин ответил Кормье в сториз Instagram.

«Даниэль, ты же знаешь, что Россия лучше США в хоккее», — написал Хабиб.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.

После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов пригласил известного блогера Джейка Пола в свой промоушен.