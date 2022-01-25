Олимпийский чемпион скончался в 51-летнем возрасте после заражения коронавирусом

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Сильвестер Чоллань скончался на 52-м году жизни. Об этом сообщает сайт Венгерского олимпийского комитета.

Спортсмен был госпитализирован с коронавирусом с начала декабря и провел несколько недель на искусственной вентиляции легких.

Sad news reaches us from Hungary: Szilveszter Csollny, former European, World and Olympic Champion on rings, passed away aged 51. Our sincere condolences to the Hungarian Gymnastics community and Szilveszter's family and friends pic.twitter.com/dguKKDeK87 — European Gymnastics (@UEGymnastics) January 24, 2022

Чоллань одержал победу на чемпионате мира — 1998 в Санкт-Петербурге в упражнениях на кольцах и чемпионате Европы в 2002 году в Дебрецене. Он трижды принимал участие в Олимпийских играх. В 1996 году в Атланте Сильвестр завоевал серебряную медаль, а в 2000 году стал чемпионом Игр.

В 2000-м признан спортсменом году в Венгрии. С 2010 года его имя носит гимнастическая школа в венгерском городе Печ.

Ранее сообщалось, что умер бронзовый призер Олимпиады 1980 года по плаванию Владимир Долгов. Ему был 61 год.

«10 января после тяжелой и продолжительной болезни скончался воспитанник харьковской школы плавания «Динамо», бронзовый призер Олимпийских игр Владимир Долгов», — говорится в сообщении пресс-службы Всероссийской федерации плавания.