Минимум семь человек погибли во время давки на матче Кубка Африки

Как минимум семь человек погибли во время давки на матче между сборными Камеруна и Коморских островов в 1/8 финала Кубка африканских наций. Об этом сообщает Twitter LSI AFRICA.

Отмечается, что толпа фанатов пыталась пройти на стадион, охрана не смогла сдержать болельщиков и навести порядок.

В ходе случившегося некоторые люди падали, другие наступали на них. Несколько человек потеряли сознание, травмированных отвезли в больницу.

Камерунцы переиграли своего соперника со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира, где встретятся с командой Гамбии.

Кубок африканских наций проходит с 9 января по 6 февраля. Действующим победителем турнира является национальная команда Алжира, которая в решающем матче прошлого розыгрыша обыграла сборную Сенегала со счетом 1:0.

Ранее новоиспеченный нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон рассказал, как застрелили его отца.

По его словам, трагедия произошла 23 декабря. Отец Николсона пришел в качестве зрителя на один из его матчей.