Журналист объяснил слова белоруса Лобастова в адрес Бабикова

Белорусский журналист Руслан Васильев рассказал, что неверно передал комментарий своего соотечественника биатлониста Никиты Лобастова относительно инцидента с россиянином Антоном Бабиковым в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

После гонки 30-летний Бабиков заявил, что упал на последнем круге из-за того, что белорус «не очень удачно поставил перед ним палки».

«Касательно инцидента с Бабиковым. Общались после финиша, и Антон стал, как говорится, немного наезжать», — позднее передал слова Лобастова Васильев.

«Дело в том, что Лобастов говорил буквально! Убедился в этом, переслушав запись. Действительно, на лыжне Бабиков наехал на Лобастова. Еще на трассе, в процессе гонки и на фоне усталости.

Только еще раз могу повиниться, сославшись, во-первых, на те грозные интонации, что прозвучали в эфире канала «Матч» при рассказе об этом эпизоде – так произошло творческое конструирование ситуации.

Во-вторых, моя юность прошла в те самые 90-е, когда глагол «наехать» не был связан ни с транспортом, ни с лыжами», — написал журналист в Telegram-канале.

Напомним, что по итогам старта сборная России по биатлону завоевала серебряные медали. Победителями гонки стали норвежские биатлонисты. Бронзы удостоилась сборная Германии.

Биатлон. Кубок мира. Антхольц (Италия)

Мужчины. Эстафета.

1. Норвегия – 1.12.14,7

2. Россия — +1.57,2

3. Германия +2.04,4.

Ранее бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал серебро сборной России в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.