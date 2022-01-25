Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Журналист объяснил слова белоруса Лобастова в адрес Бабикова 00:45
Члены The Infraud Organization дали показания на предполагаемого основателя 00:44
Украина решила не устанавливать переходный период в Донбассе 00:33
В ОБСЕ отреагировали на слова Кадырова о журналистке «Новой... 00:26
Экс-хавбек «Спартака» — о Fan ID: почему не сделать Театр ID, Кино... 00:23
Названа рыба, вызывающая рак 00:23
В Киеве признали, что не могут вернуть Донбасс военным путем 00:15
В Южно-Китайское море упал американский истребитель 00:14
Måneskin не приедут в Россию 00:03
СП сообщила о проваленном первом этапе развития российского водного транспорта 00:00
Бесплатная ставка 2000 р.

Фетисов оценил шансы Овечкина сыграть на Играх-2026

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о перспективах Александра Овечкина принять участие в Играх-2026.

«Ему будет всего 40 лет. Тот же финн Теему Селянне, на Олимпийских играх — 2014 в Сочи, шикарно выглядел, когда ему было 43 года. Все будет зависеть от здоровья и физических кондиций.

А что касается возраста… Мы видим, что с каждым годом Овечкин играет все лучше», — приводит слова Фетисова «Комсомольская правда».

Напомним, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, как и все игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ), пропустит предстоящие Олимпийские игры в Пекине из-за решения лиги. Прошлую Олимпиаду нхэловцы также пропускали.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее в Китае отреагировали на то, что Овечкин не приедет на Олимпиаду в Пекине.

Все новости на тему:
Олимпиада 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть