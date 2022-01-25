Фетисов оценил шансы Овечкина сыграть на Играх-2026

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о перспективах Александра Овечкина принять участие в Играх-2026.

«Ему будет всего 40 лет. Тот же финн Теему Селянне, на Олимпийских играх — 2014 в Сочи, шикарно выглядел, когда ему было 43 года. Все будет зависеть от здоровья и физических кондиций.

А что касается возраста… Мы видим, что с каждым годом Овечкин играет все лучше», — приводит слова Фетисова «Комсомольская правда».

Напомним, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, как и все игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ), пропустит предстоящие Олимпийские игры в Пекине из-за решения лиги. Прошлую Олимпиаду нхэловцы также пропускали.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее в Китае отреагировали на то, что Овечкин не приедет на Олимпиаду в Пекине.