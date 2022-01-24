Быков об отсутствии Малкина и Овечкина на ОИ: это их проблема

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал отсутствие российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина и Евгения Малкина на предстоящей Олимпиаде.

«Это их проблема. Любой человек имеет право участвовать. Дальше уже зависит от желания. Никто не может запретить участвовать в Олимпийских играх. Мы живем в свободном мире. Но каждый сам выбирает ценности в своей карьере и свои настоящие желания. Я не буду называть имена, но были люди, которые кичились все бросить и поехать ради сборной, несмотря ни на что. В конечном итоге все осталось пустословием», — передает слова Быкова Metaratings.

Предыдущие Олимпийские игры нхэловцы тоже пропускали. Тогда сборная России в финале оказалась сильнее Германии и впервые в своей истории стала победителем Олимпиады. До этого только в 1992 году Объединенная команда становилась чемпионом Игр.

В этом сезоне Овечкин лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ. В его активе 59 очков. А Малкин принял участие лишь в семи матчах своей команды, большую часть сезона пропустив из-за травмы. На данный момент в его активе 3 заброшенные шайбы и четыре голевые передачи.

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