Тихонов предложил Титову вернуться в футбол

Бывший игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов в своем Instagram выложил фотографию Егора Титова и призвал его вместе вернуться в футбол.

«Егор, там Жирков в «Химки» перешел, давай тоже вернемся», — подписал Тихонов совместную фотографию с Титовым.

Тихонов и Титов вместе выступали за столичный клуб с середины 90-х и несколько раз становились чемпионами России.

Последним местом работы для Тихонова стала «Астана», которую он покинул в 2021 году, а для Титова — «Енисей», который он возглавлял с 2017 по 2019 год.

В этом сезоне после 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 23 очка. В следующем туре красно-белые на своем поле сразятся с ЦСКА. Также красно-белые продолжают выступление в Лиге Европы, в плей-офф турнира они вышли с первого места в группе. Их следующий соперник определится после матчей 1/16 финала.

В это зимнее трансферное окно «Спартак» уже объявил о подписании контрактов с пятью новичками. Ими стали ямайский нападающий Шамар Николсон, а также экс-полузащитник тульского «Арсенала» и молодежной сборной России Даниил Хлусевич, полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев, защитник Леон Классен и экс-вратарь «Факела» Илья Свинов.

Ранее новый наставник красно-белых Паоло Ваноли поделился эмоциями от общения с Валерием Карпиным.