Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Быков об отсутствии Малкина и Овечкина на ОИ: это их проблема 23:05
Макрон намерен предложить Путину свой вариант деэскалации украинского кризиса 23:03
Пентагон готов отправить 8,5 тыс. военных для усиления НАТО в Европе 22:59
Россиянин не смог вызвать врача, совершив 90 звонков в поликлинику 22:55
США считают угрозу санкций против России эффективнее их немедленного применения 22:45
Ученые предупредили о повышенном риске инсульта у молодых женщин 22:45
Белый дом подтвердил планы по усилению восточного фланга НАТО из-за Украины 22:25
Большунов рассказал, как сбежал из больницы ради Олимпиады в 2018 году 22:20
«Не хватает только пинка под зад»: в ЛНР оценили... 22:17
Экс-игрок «Спартака» рассказал, что из-за чего раньше Дзюба мог «напихать» 22:01
Бесплатная ставка 2000 р.

Тихонов предложил Титову вернуться в футбол

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов в своем Instagram выложил фотографию Егора Титова и призвал его вместе вернуться в футбол.

«Егор, там Жирков в «Химки» перешел, давай тоже вернемся», — подписал Тихонов совместную фотографию с Титовым.

Тихонов и Титов вместе выступали за столичный клуб с середины 90-х и несколько раз становились чемпионами России.

Последним местом работы для Тихонова стала «Астана», которую он покинул в 2021 году, а для Титова — «Енисей», который он возглавлял с 2017 по 2019 год.

В этом сезоне после 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 23 очка. В следующем туре красно-белые на своем поле сразятся с ЦСКА. Также красно-белые продолжают выступление в Лиге Европы, в плей-офф турнира они вышли с первого места в группе. Их следующий соперник определится после матчей 1/16 финала.

В это зимнее трансферное окно «Спартак» уже объявил о подписании контрактов с пятью новичками. Ими стали ямайский нападающий Шамар Николсон, а также экс-полузащитник тульского «Арсенала» и молодежной сборной России Даниил Хлусевич, полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев, защитник Леон Классен и экс-вратарь «Факела» Илья Свинов.

Ранее новый наставник красно-белых Паоло Ваноли поделился эмоциями от общения с Валерием Карпиным.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть