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Литовские фигуристы не смогут выступить на ОИ из-за решения президента страны

Президент Литвы отказал в получении гражданства фигуристке Эллисон Рид

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Global Look Press

Литовские фигуристы Эллисон Рид и Саулиус Амбрулевичюс, выступающие в танцах на льду, пропустят Олимпийские игры в Пекине из-за решения президента страны не давать Рид местное гражданство. Об этом сообщает LRT.

Дело в том, что президент Литвы Гитанас Науседа снова отказал американке Эллисон Рид в получении местного гражданства. 24 января является последним днем для составления заявки для участия в Олимпиаде, таким образом Рид и ее партнер пропустят соревнования в Пекине. Литву будут представлять Паулина Раманаускайте и Давид Кизал.

Рид и Амбрулевичюс продолжат вместе тренироваться и рассчитывают выступить на чемпионате мира во Франции. Пара образовалась в 2017 году. В сезоне 2018/19 они стали победителями чемпионата Литвы.

На прошедшем чемпионате Европы в Таллине фигуристы заняли восьмое место в танцах на льду и обеспечили Литве две квоты на следующий турнир.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Россию в танцах на льду будут представлять Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин и Диана Дэвис / Глеб Смолкин.

Ранее Наталья Бестемьянова заявила, что не верит в то, что российские фигуристы легко завоюют четыре золота на Олимпиаде.

Все новости на тему:
Олимпиада 2022
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