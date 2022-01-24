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Кожевников о составе сборной на ОИ: это выбор тренеров, они отвечают за результат

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался об итоговом составе сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине. Он заметил, что не видит причин сейчас обсуждать состав и то, кто в него попал, а кто нет, поскольку в любом случае ответственность за этот выбор и за результат лежит на тренерском штабе.

«Всегда будут какие-то обсуждения, но сейчас не хочется ничего говорить. Тренеры сделали выбор и, я считаю, нет смысла ничего обсуждать. Тренеры отвечают за результат. Конечно, есть вопросы у каждого человека, переживающего за сборную, но я не вижу смысла говорить о том, кого взяли, кого не взяли — все, состав объявлен. Тренерский штаб опытный, люди знают, что делают, и они считают, что этот состав принесет победу на Олимпиаде. Будем переживать и болеть, что нам остается», — сказал Кожевников «Газете.Ru».

За сборную России не сыграет ряд хоккеистов, появления которых в составе эксперты и болельщики ждали — в частности, Константин Окулов, Антон Бурдасов, Сергей Толчинский. Кожевников констатировал, что многие забивные игроки в состав не попали.

«Нет Окулова и Толчинского? Я много о ком могу сказать, кого тоже не взяли. Есть и другие люди, которые не попали в состав, и забивающие вроде, работающие. Но сейчас нет резона обсуждать каждую позицию. Выбор сделан, повлиять мы ни на что не можем. Будем смотреть Олимпиаду и делать выводы», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Китае зафиксирован первый случай COVID-19 у члена олимпийской делегации.

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Олимпиада 2022
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