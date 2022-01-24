Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.

В матче 1/8 финала вторая ракетка мира в четырех сетах оказался сильнее американца Максима Кресси (6:2, 7:6, 6:7, 7:5).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За выход в полуфинал Медведев поспорит с канадцем Феликсом Оже-Алььяссимом.

Напомним, что до этого турнир покинули еще два российских спортсмена — Карен Хачанов и Аслан Карацев, они не смогли преодолеть третий раунд Открытого чемпионата Австралии. Хачанов уступил испанцу Рафаэлю Надалю, а Карацев в поединке, который длился четыре с половиной часа, проиграл французу Адриану Маннарино.

Ранее Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).