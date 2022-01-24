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Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей из-за закона о Fan ID

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Официальный сайт «Фратрии»

Официальное сообщество фанатов московского «Спартака» «Фратрия» объявило о бойкоте всех матчей на период действия закона о Fan ID.

«Мы едины в своей позиции — мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о FAN ID.

Заявляем о своем решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков.

Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона. Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!» — говорится в сообщении организации, опубликованном в Telegram.

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее фанаты воронежского «Факела» отказались от посещения стадионов из-за Fan ID.

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