Месси в «ПСЖ» демонстрирует худшие показатели за всю карьеру

В очередном матче чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» оказался сильнее «Реймса» (4:0).

Аргентинский нападающий столичного клуба Лионель Месси вышел на замену на 63-й минуте и не отметился результативными действиями. С одним забитым мячом в нынешнем розыгрыше Лиги 1 34-летний форвард демонстрирует худший снайперский показатель за всю свою футбольную карьеру.

10 августа 2021 года «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании за «Барселону», в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. Вместе со сборной Аргентины он впервые в карьере стал обладателем Кубка Америки.

В турнирной таблице чемпионата Франции подопечные Маурисио Почеттино занимают первую строчку, имея в своем активе 53 очка после 22 игр.

Ранее бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал о получении личного сообщения от аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.