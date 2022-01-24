Стало известно, почему Роналду не перешел в «Манчестер Сити»

Стало известно, почему португальский нападающий Криштиану Роналду не перешел в «Манчестер Сити» летом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, на финальной стадии трансфера Роналду засомневался, будет ли он получать достаточное количество игрового времени в «Сити».

Кроме того, изначально предполагалось, что форвард Рахим Стерлинг перейдет в «Барселону», оставив место под Роналду, но трансфер не состоялся.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

До перехода в английский клуб Роналду был игроком туринского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.

Ранее родственники Джорджины Родригес обвинили ее в безразличии к своим родным после начала отношений с Роналду.