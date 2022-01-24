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Кожевников: честно скажу, тягостно смотреть за тем, что происходит вокруг КХЛ

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на приостановку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Его слова передает Russia-Hockey.ru.

«Честно скажу, тягостно смотреть за тем, что происходит вокруг КХЛ в последнее время. Лига встала на паузу, на пике сезона матчей нет, хотя в ВХЛ и МХЛ жизнь не останавливается. При этом даже во время простоя нашим хоккеистам выплачиваются огромные деньги. Хотелось бы определенности с дальнейшим календарем, но пока все молчат. Так дойдем до того, что именно ВХЛ и МХЛ станут у нас главными лигами», — сказал Кожевников.

Напомним, что в этом месяце уже было отменено несколько матчей. Не состоялись игры «Йокерита», «Автомобилиста», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Салавата Юлаева», ЦСКА, а также «Авангарда» и «Локомотива».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта.

В декабре из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 были перенесены несколько матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее тренер Владимир Плющев отреагировал на приостановку регулярного сезона КХЛ.

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Хоккей. КХЛ
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