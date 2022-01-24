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Главный тренер «Вашингтона» об Овечкине: если нам нужен гол, то как его не выпустить?

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Global Look Press

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался об игре нападающего Александра Овечкина в этом сезоне. Его слова передает официальный сайт НХЛ.

«Все знают, как Овечкин бросает шайбу. Тут нет какого-то рецепта. Но если матч получается тяжелым, и нам нужен гол, то как его не выпустить? Он конкурентоспособный парень, умеет менять ход матча. Если на табло ничья или мы уступаем в одну шайбу, возможно, он может стать спусковым крючком нашего оружия. Я не могу объяснить теории аналитиков, которые за счет статистики утверждают, почему Овечкин так хорош в третьем периоде», – сказал Лавиолетт.

Напомним, Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. После сегодняшней игры у 36-летнего россиянина стало 759 заброшенных шайб. Таким образом он приблизился к Яромиру Ягру, который с 766 шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги. У возглавляющего рейтинг канадца Уэйн Гретцки в активе 894 шайбы за карьеру.

Ранее клуб Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» отреагировал на то, что Александр Овечкин не сыграет за сборную России на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

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Хоккей. НХЛ
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