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Футболист «Барселоны»: я чувствую себя особенным в течение многих лет в этом цирке

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Global Look Press

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мнением о критике со стороны болельщиков в матче Ла Лиги против «Алавеса (1:0). Его слова передает Goal со ссылкой на Movistar+.

«Я чувствую себя особенным в течение многих лет, это не первый раз, когда критика выпадает именно на меня. Я принимаю критику, которая есть в этом цирке. Она всегда будет присутствовать, я это предполагал. Если я буду показывать хорошую игру, они не будут говорить обо мне, если я буду играть плохо, как на днях, что я признаю, они убьют меня. Я принял это», — сказал Альба.

Единственный мяч в игре против «Алавеса» забил голландский полузащитник Фрэнки Де Йонг. В концовке встречи один из футболистов «Алавеса» заработал красную карточку.

После 21 матча «Барселона» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 35 очков.

Ранее экс-нападающий «Барселоны» Хавьер Савиола выразил мнение, что каталонский клуб должен как можно быстрее распрощаться с воспоминаниями об экс-игроке команды Лионеле Месси.

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Футбол. Чемпионат Испании
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