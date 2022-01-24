Дана Борисова проведет бой против Малиновской

Российская телеведущая Дана Борисова проведет поединок против своей коллеги Маши Малиновской в рамках промоушена «Наше дело». Об этом Борисова сообщила в своем Instagram.

«Из хороших новостей: переподписала контракт на бой с Малиновской, теперь он состоится на платформе номер один «Наше дело». Планирую со следующей недели всерьез тренироваться с тренером», — написала Борисова.

Напомним, что в 2017 году Борисова и Малиновская поссорились на шоу Андрея Малахова. Ранее Малиновская заявила, что прострелит Борисовой колени, если та не прекратит говорить про ее лишний вес.

Накануне российский артист Никита Джигурда потерпел поражение в бою против блогера Александра Шпака.