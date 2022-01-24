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Шевченко согласился возглавить сборную Польши

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Украинский специалист Андрей Шевченко согласился стать главным тренером сборной Польши. Об этом сообщается в Telegram-канале vZbirna.

По информации источника, Польский футбольный союз согласовал контракт с украинцем. Сообщается, что зарплата Шевченко в польской команде составит € 2,5 млн в год.

15 января специалист был уволен с поста главного тренера итальянской команды.

После 21 тура «Дженоа» располагается на предпоследнем месте в чемпионате Италии. Последний раз команда побеждала 12 сентября 2021 года.

Шевченко возглавил итальянскую команду в начале ноября 2021 года. Под его руководством клуб потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью.

Предыдущим местом работы специалиста была сборная Украины. Он возглавлял команду в течение пяти лет.

Ранее стало известно, кто сменил Шевченко на посту главного тренера «Дженоа».

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