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Клебо обратился к болельщикам перед Олимпиадой

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо на своем Youtube-канале обратился к своим фанатам, заявив, что ему запрещено выкладывать видео во время Олимпийских игр.

«Олимпийские игры уже скоро. Мы начнём соревноваться через 14 дней. Как некоторые из вас помнят, мне не разрешено делать ролики во время Олимпиады. Четыре года назад Ула взял на себя эту роль. Так что я думаю попросить его сделать то же самое в Пекине. Пожалуй, он мог бы сделать ролики с мамой, папой, с собой, дедушкой и Ане. Мне бы хотелось посмотреть их реакции на Олимпиаде», — сказал Клебо.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию о том, что отмена этапов Кубка мира может быть связана с отсутствием Клебо на данных стартах.

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Олимпиада 2022
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