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Ибрагимович прокомментировал ситуацию с Джоковичем

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Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, говоря о ситуации с депортацией сербского теннисиста Новака Джоковича из Австралии, спросил у журналиста, зачем он вакцинировался. Слова форварда передает Daily Express со ссылкой на Journal di Dimanche.

«В общем, вы сделали это ради своего здоровья, да? Но требование вакцинироваться, чтобы выступить на теннисном турнире — это другое. Я вакцинировался, потому что считаю, что это меня защищает, а не для того, чтобы играть в футбол. Каждый должен иметь право на свое мнение. Людей не должны заставлять вакцинироваться, чтобы они могли заниматься своим делом и работать», — сказал Ибрагимович.

Напомним, что при въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. Юристы теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако через несколько дней министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу первой ракетки мира. На этот раз обращение в суд кончилось решением не в пользу Джоковича, который 16-го числа был вынужден покинуть страну и пропустить турнир.

Australian Open стартовал 17 января и завершится 30 января.

Ранее директор Australian Open Крэйг Тайли рассказал, что Джокович намерен вернуться на турнир в следующем году.

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