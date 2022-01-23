Названы хоккеисты сборной России, которые поедут на Олимпиаду в качестве запасных

Стали известны игроки хоккейной сборной России, которые поедут на Олимпийские игры 2022 года в качестве запасных.

В число запасных попали вратарь Дмитрий Шугаев, нападающие Андрей Кузьменко, Владимир Ткачев и Станислав Галиев, Александр Кадейкин, а также защитник Семен Чистяков.

На групповом этапе россияне встретятся со Швейцарией, Данией и Чехией.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Сборная России является действующим победителем турнира. В 2018 году россияне в решающем матче обыграли Германию (4:3 ОТ).

Ранее Стала известна заявка сборной России по хоккею на пекинскую Олимпиаду, которая пройдет в феврале 2022 года.