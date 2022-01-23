В Бразилии убит экс-боец UFC Майкел Фалкан

В Бразилии убит бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкел Фалкан, передает MMA Fighting.

Отмечается, что на спортсмена было совершено нападение. Он получил несколько ударов ножом в живот. Фалкана доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

В последний раз Фалкан выходил в октагон 14 декабря 2019 года в рамках турнира Krepost Fighting Championship, в котором он уступил россиянину Сергею Романову. Встреча прошла в Сочи.

Единственный поединок в UFC Фалкан провел против Джеральда Харриса в 2010 году. Тогда Фалкан одержал победу.

Ранее защитник «Коньяспор» и сборной Турции Ахмет Чалык погиб в дорожно-транспортном происшествии.

27-летний игрок попал в аварию около 9 утра по турецкому времени. Чалык не справился с управлением и его машина вылетела с трассы. Спортсмен скончался от полученных травм.