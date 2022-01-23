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Туктамышева назвала рецепт хорошего выходного дня

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liza_tuktik/Instagram

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась секретом хорошего выходного дня.

«Горячий душ. Увлажняющая маска. И мультик «Как приручить дракона». Последнее — самое важное», — написала Туктамышева в сториз Instagram.

Напомним, 25 декабря в Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фигурному катанию. В женском одиночном катании победу одержала Камила Валиева, набрав 283,48 балла. Второе место досталось Александре Трусовой (248,65), а на третьей строчке расположилась Анна Щербакова (239,56).

Елизавета Туктамышева после короткой программы занимала седьмое место и по результатам второго соревновательного дня завершила свое выступление на этой же позиции.

Ранее серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая высказалась о непопадании фигуристки Елизаветы Туктамышевой в основной состав сборной России на Игры 2022 года.

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