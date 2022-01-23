Константинова высказалась о непопадании Туктамышевой в олимпийскую сборную

Российская фигуристка Станислава Константинова высказалась о непопадании Елизаветы Туктамышевой в олимпийскую сборную, передает Sport24.

«Очень болела за Лизу. Хотела, чтобы она отобралась на Европу и Олимпиаду. Не могу сказать, что Аня Щербакова не достойна поехать, все достойны. Если бы было еще десять чемпионатов России, то на девяти из них был бы такой же расклад», — сказала Константинова.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной России на предстоящие Олимпийские игры в Пекине. В женском одиночном катании нашу страну будут представлять Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. На прошедшем чемпионате Европы они заняли весь пьедестал почета.

Ранее экс-фигурист Илья Авербух высказался о том, что Анна Щербакова доказала свое место в сборной России на Олимпийские игры после чемпионата Европы.