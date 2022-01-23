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Дзюба не присутствовал на встрече Карпина с российскими игроками «Зенита»

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РИА Новости

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба не присутствовал на встрече главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина с российскими игроками сине-бело-голубых, передает «Чемпионат.com».

Отмечается, что встречу посетили Александр Ерохин, Далер Кузяев, Данил Круговой, Андрей Мостовой и Алексей Сутормин.

В текущем году Дзюба провел 27 матчей в рамках чемпионата России, в которых отличился 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Дзюба является лидером по числу голов, показателю «гол + пас» и среднему числу результативных действий за матч Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2021 году.

С того момента, как Карпин возглавил команду (летом 2021 года, сменив на посту Станислава Черчесова), по разным причинам Дзюба за национальную команду не сыграл. Специалист прокомментировал слова футболиста о том, что «он готов пойти навстречу сборной».

Ранее Карпин вновь ответил на вопрос о возвращении Дзюбы в сборную России.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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