Драчев назвал имя единственной биатлонистки, претендующей на медали ОИ

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился ожиданиями от Олимпийских игр 2022 года, передает «Чемпионат.com».

«Резцова — единственная в сборной, кто хотя бы за что-то борется и претендует на медали на Олимпиаде. Это очень маленький шанс. Но у Кристины он есть, в отличие от остальных наших девочек», — сказал Драчев.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Резцова отобралась в масс-старт на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.