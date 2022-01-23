Драчев о серебре сборной России на этапе КМ в эстафете: радоваться наградам — к Диме Губерниеву

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал серебро сборной России в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце, передает »Чемпионат.com».

«Радоваться наградам — к Диме Губерниеву. Он тут кричит очень сильно. Проигрыш Норвегии больше двух минут — просто колоссальный. Медалька — это легкое утешение», — заявил Драчев.

23 января мужская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.

На первом этапе за россиян бежал Антон Бабиков. Даниил Серохвостов принял эстафету на втором этапе. Третий этап пробежал Александр Логинов. Завершал эстафету Эдуард Латыпов.

Ранее российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал слова Антона Бабикова о том, что ему не хватает дружеской атмосферы в национальной команде.