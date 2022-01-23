Кожевников: символами КХЛ станут порнозвезда и Буше

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на фотосессию порноактрисы Эвы Эльфи в поддержку клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард», передает Russia-Hockey.ru.

«Так мы придем к тому, что символами КХЛ станут эта порнозвезда и Рид Буше. Причем весь этот «парад фриков» оплачивается деньгами наших ведущих госкомпаний. Деградация», — сказал Кожевников.

Отметим, что Эльфи является уроженкой Омска и в детстве посещала матчи местной команды. Ранее Эльфи принимала участие в съемках для итальянского футбольного клуба «Венеция».

Напомним, что американский нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки в 2011 году.

В том же году хоккеист признался в содеянном. Ему было предъявлено обвинение, за которое предусмотрено от 25 лет до пожизненного заключения. В итоге суд назначил хоккеисту испытательный срок. Буше прошел его успешно и избежал тюремного заключения.