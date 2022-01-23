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Наставник «Аталанты» Гасперини лично заблокировал трансфер Миранчука в «Дженоа»

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Global Look Press

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини попросил руководство клуба не продавать россиянина Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно, передает журналист Николо Скира в Twitter.

Отмечается, что Гасперини против ухода Миранчука из-за психологических проблем, которые испытывает Йосип Иличич.

16 января российский полузащитник принял участие в матче своей команды против «Интера». Миранчук появился на поле на 78-й минуте, но за отведенное ему время результативными действиями отличиться не смог. Командам так и не удалось поразить ворота друг друга.

Всего в этом сезоне на счету 26-летнего полузащитника три голевых передачи и один гол в 12 матчах чемпионата Италии.

Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года. Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин порассуждал о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

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Футбол. Чемпионат Италии
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