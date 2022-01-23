Биатлонист Серохвостов признался, что в шоке от слов Бабикова про атмосферу в сборной

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал слова Антона Бабикова о том, что ему не хватает дружеской атмосферы в национальной команде, передает РИА «Новости».

«Когда мы с Каримом Халили вчера смотрели трансляцию, то немного были в шоке от его слов. Мы каждый вечер проводим вместе. Думаю, что он имел в виду другое», — сказала Серохвостов.

23 января мужская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.

На первом этапе за россиян бежал Антон Бабиков. Даниил Серохвостов принял эстафету на втором этапе. Третий этап пробежал Александр Логинов. Завершал эстафету Эдуард Латыпов.

Ранее бывший наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал итоги женской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце.

22 января россиянки завоевали серебряные медали в эстафете, пропустив вперед только норвежских биатлонисток. Третьими стали представительницы Франции.