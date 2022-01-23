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Врач олимпийской сборной России: шахматист Дубов должен был играть в маске

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Директор центра спортивной медицины ФМБА, главный врач олимпийской сборной России Андрей Жолинский высказался об инциденте с шахматистом Даниилом Дубовым, который не явился на матч седьмого тура супертурнира в Вейк-ан-Зее с Анишем Гири, так как не хотел играть в маске, и ему было засчитано техническое поражение. Жолинский заметил, что организаторы предусматривают случаи, когда участники соревнований должны надевать маски, и этим правилам необходимо следовать.

«Сейчас у организаторов любого турнира, будь то шахматный или футбольный, четко определен круг лиц, которые должны носить средства индивидуальной защиты. Соответственно, Дубов должен был все правила соблюдать», — сказал Жолинский «Газете.Ru».

Специалист также заметил, что долговременное пребывание в маске не препятствует поступлению кислорода в организм. Таким образом, она не могла негативно повлиять на игру Дубова.

«Маска точно не снижает уровень насыщения крови кислородом. И на его игровых способностях это не могло сказаться. Тем более, они с соперником все равно были бы в равных условиях», — констатировал Жолинский.

Дубова попросили надеть маску из-за того, что человек из его ближайшего окружения заразился коронавирусом. Даниил, однако, в резкой форме отказался и проигнорировал матч. Его экспресс-тест на коронавирус оказался отрицательным, также скоро будут известны результаты ПЦР-теста. Если он также будет отрицательным, то, вероятно, Дубов сыграет в восьмом туре.

Ранее чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал, как относится к тому, что Дубов был секундантом Магнуса Карлсена в борьбе против Яна Непомнящего за звание чемпиона мира.

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