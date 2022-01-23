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Стало известно, сколько заработали участники чемпионского боя на UFC 270

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Reuters

Стали известны гонорары франко-камерунского бойца Франсиса Нганну и француза Сириля Гана за чемпионский поединок, который прошел в рамках турнира UFC 270. О размере выплат сообщает журналист Маноюк Акопян в Twitter.

По данным источника, Нганну заработал за этот бой $ 600 000, а Ган — $ 500 000.

Напомним, чемпионский бой в тяжелом весе продлился все пять раундов, завершившись победой Нганну единогласным решением судей.

Отметим, что перед поединком Нганну также являлся действующим чемпионом промоушена, а Ган являлся обладателем временного пояса.

Нганну в профессиональной карьере одержал 27 побед при трех поражениях. в UFC он дебютировал в декабре 2015 года. Ган потерпел первое поражение в своей карьере. До этого француз имел рекорд 10-0. Его первый поединок в UFC состоялся в августе 2019 года.

Турнир UFC 270 прошел в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что президент UFC Дана Уайт не стал выходить в октагон для вручения чемпионского пояса тяжеловесу Франсису Нганну.

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