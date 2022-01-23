Спортсмены из США не будут брать свои телефоны на Олимпиаду в Пекине

Олимпийский комитет США порекомендовал спортсменам своей страны отказаться от смартфонов во время Олимпиады в Пекине из-за угрозы взлома. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По информации источника, гаджеты могут быть взломаны с помощью приложения My2022, которое должны установить все гости Игр в Китае. Сообщается, что в Америке призывают пользоваться дешевыми телефонами, которые по приезду домой можно будет выбросить. Собственные гаджеты рекомендуют оставить дома.

С такими же предупреждениями для своих спортсменов выступили в Великобритании, Канаде и Норвегии.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего на Играх будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Ранее лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович эмоционально отреагировал на информацию о том, что Министерство спорта Украины рекомендовало своим спортсменам не давать интервью на русском языке во время Олимпиады.