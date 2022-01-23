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Попавшийся пьяным в ночном клубе Игнатьев высказался о скандальном инциденте

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РИА Новости

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев прокомментировал скандальный инцидент со своим участием, когда он в состоянии алкогольного опьянения был выставлен из ночного клуба в Красноярске после словесной перепалки с посетителем заведения. Слова футболиста передает «Матч ТВ».

Форвард рассказал, что в ночь на 6 января они с друзьями сняли отдельную комнату в ночном клубе, чтобы отметить его день рождения. По его словам, в один момент он с другом пошел за коктейлем на барную стойку.

«Мы минут 20 стояли, пока бармен делал вид, что не замечает его. Мой друг свистнул ему, чтобы обратить не себя внимание. Бармен подошел, налил ему, и все. Через две минуты ко мне подошли охранники и сказали, что я послал бармена. Я вообще ничего не делал, просто стоял рядом. Охранники начали брать меня за руки и выводить. Я говорю: «Ребята, зачем? Сам могу выйти, если у вас претензии». Они вывели меня в холл», — сказал Игнатьев.

Также игрок заявил, что после разговора с сотрудниками ночного клуба он вернулся в заведение и продолжал отмечать свой день рождения.

В текущем сезоне Игнатьев провел десять матчей, не отметившись результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 2 млн.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко раскритиковал Игнатьева.

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