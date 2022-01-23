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«По рукам»: блогер Пол согласился на переход в промоушен Хабиба

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Блогер и боксер Джейк Пол в своем Twitter ответил экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову, который ранее пригласил его в свой промоушен.

«По рукам. Только если я буду драться с тобой первым», — написал Пол на русском языке.

18 апреля блогер Джейк Пол одолел техническим нокаутом экс-чемпиона ONE FC и Bellator Бена Аскрена. Его брат Логан Пол провел поединок с Флойдом Майвейзером, который завершился вничью.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее Джейк Пол заявил, что через два года он может провести поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

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