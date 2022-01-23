Тихонов о словах Бабикова: нельзя сопли распускать перед Олимпиадой

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов эмоционально отреагировал на слова российского биатлониста Антона Бабикова о том, что в сборной отсутствует дружеское общение.

«У Бабикова есть такое: как только у него что-то не получается, то он начинает жаловаться. Этого нельзя делать: ты – мужчина, семьянин, наоборот, должен быть боевой настрой. А он начинает сопли распускать, нельзя этого делать, вселять неуверенность, тем более перед Олимпиадой. Если есть такая проблема, возьми и исправь положение, попробуй наладить атмосферу в команде вместо того, чтобы публично жаловаться», — передает слова Тихонова ТАСС.

Накануне россиянин стал победителем в индивидуальной гонке. Для Бабикова это первая личная награда на этапах Кубка мира в этом сезоне. Лучшим результатом для него было шестое место в спринте на этапе в Оберхофе.

Биатлонист не вошел в основной состав сборной России на Олимпиаду, в Пекин он едет в качестве запасного.

Бабиков отметил, что члены сборной недостаточно уважительно относятся к друг другу. Это уже не первое подобное заявление в команде.

Ранее Кристина Резцова пожаловалась на отсутствие командного духа в сборной.