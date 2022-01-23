Чемпионка ОИ о российской биатлонистке: делает ли она то, что ей говорит психолог

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий рассказала о проблемах российской биатлонистки Ирины Казакевич и задалась вопросом, выполняет ли та рекомендации психолога.

«При этом печально, что Казакевич не справилась со стрельбой стоя. Нельзя заходить на три штрафных круга. Надо стрелять даже без запасных патронов, потому что на ОИ нас никто ждать не будет. У Ирины проблемы в голове. Она сама себе мешает стрелять. Главный вопрос: делает ли она то, что ей говорит психолог? Понимает ли она, что ей нужно что-то изменить в себе…», — передает слова Богалий «Чемпионат».

22 января россиянки завоевали серебряные медали в эстафете, пропустив вперед только норвежских биатлонисток. Третьими стали представительницы Франции.

В составе национальной команды выступили Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Отметим, что Казакевич зашла на три штрафных круга.

В этом сезоне лучшим результатом в индивидуальных гонках 24-летней биатлонистки было девятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Ранее бывший наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев призвал не обольщаться серебру женщин в эстафете.