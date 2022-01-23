Лайшев: даже Тутберидзе была удивлена, что Загитова выиграла на Олимпиаде

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал об эмоциях Этери Тутберидзе после победы Загитовой на Олимпиаде 2018 года.

«Тутберидзе доказывает, что ее система правомочна и сильна. Я сам был на Играх в Пхенчхане, когда смотрел Загитову с Медведевой. Там, конечно, даже Этери Георгиевна была удивлена, что Загитова выиграла. Ведь Медведева была двукратной чемпионкой мира, одной из сильнейших. И, конечно, у спортсменов есть свойство обижаться, что не на них поставили», — передает слова Лайшева «Татар-Информ».

В 2015 году Загитова стала тренироваться под руководством Этери Тутберидзе. На чемпионате мира в японской Сайтаме российская фигуристка выиграла золото в одиночном катании.

Кроме золота чемпионата мира Загитова в своем активе имеет медаль высшей пробы Олимпийских игр и чемпионата Европы.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале этого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Ранее Лайшев ответил на вопрос, что общего есть у фигуристок Камилой Валиевой и Алиной Загитовой.