Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Лайшев: даже Тутберидзе была удивлена, что Загитова выиграла на Олимпиаде 04:18
Названа роль Украины в сертификации «Северного потока – 2» 04:15
На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка раствора для «ледяной... 04:00
Евгений Мураев прокомментировал свое «назначение» пророссийским лидером от... 03:50
Жулин рассказал, как относится к каминг-ауту французского фигуриста 03:43
Пожары в Калифорнии вынудили начать эвакуацию и перекрыть шоссе 03:22
Экс-тренер «Зенита»: через год Азмун будет играть в АПЛ 03:20
Кардиолог рассказал, как людям из группы риска избежать инсульта 03:19
МИД России назвал «чушью и дезинформацией» заявление МИД Великобритании 03:06
Брызгалов о российском хоккее: в бардаке не может быть развития 03:01
Бесплатная ставка 2000 р.

Экс-первая ракетка мира: если Джокович не вакцинируется, его жизнь превратится в ад

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
imago images/PanoramiC/Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Флавия Пеннетта рассказала, что ситуация в Австралии не заставит Джоковича поменять решение о вакцинации.

«С ним обращаются как с преступником. Конечно, он не должен был подвергать себя исключению правительством Австралии. Я не думаю, что Джокович вакцинируется. Если он не изменит свое решение, его жизнь превратится в ад. Он останется верен себе, может быть, даже больше, чем раньше», — приводит слова Пеннетты Corriere della Sera.

Напомним, что у Джоковича возникли проблемы с австралийской визой. Организаторы Australian Open сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

Позже состоялось несколько судебных заседаний, в конечном итоге было решено не допустить участие спортсмена в соревнованиях. Джокович уже покинул Австралию.

Сербский теннисист является действующим чемпионом Australian Open.

Ранее Федеральный суд Австралии опубликовал полное решение по делу Джоковича.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть