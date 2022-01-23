Экс-первая ракетка мира: если Джокович не вакцинируется, его жизнь превратится в ад

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Флавия Пеннетта рассказала, что ситуация в Австралии не заставит Джоковича поменять решение о вакцинации.

«С ним обращаются как с преступником. Конечно, он не должен был подвергать себя исключению правительством Австралии. Я не думаю, что Джокович вакцинируется. Если он не изменит свое решение, его жизнь превратится в ад. Он останется верен себе, может быть, даже больше, чем раньше», — приводит слова Пеннетты Corriere della Sera.

Напомним, что у Джоковича возникли проблемы с австралийской визой. Организаторы Australian Open сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

Позже состоялось несколько судебных заседаний, в конечном итоге было решено не допустить участие спортсмена в соревнованиях. Джокович уже покинул Австралию.

Сербский теннисист является действующим чемпионом Australian Open.

Ранее Федеральный суд Австралии опубликовал полное решение по делу Джоковича.