Лайшев нашел общее между Загитовой и Валиевой

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев ответил на вопрос, что общего есть у фигуристок Камилой Валиевой и Алиной Загитовой.

«Обеим даны хорошие природные данные от родителей. Отдавая должное российскому народу, многие национальности особенно проявляют себя в различных видах спорта. Кстати, если взять нашего прославленного тренера по художественной гимнастике Ирину Александровну Винер, то у нее тоже команда была всегда интернациональная и аполитичная. Наша школа самбо, дзюдо тоже знаменита на весь мир. И скажу честно – наши тренеры очень любят набирать татарских ребят, потому они лучше стоят на ногах», — передает слова Лайшева «Татар-Информ».

Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании. Помимо золота Игр в копилке фигуристки олимпийское серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира 2019 года и чемпионкой Европы 2018 года.

Камила Валиева в 2022 году стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании. Это первая награда для нее на крупных международных турнирах.

Обе фигуристки занимались под руководством Этери Тутберидзе.

Ранее Лайшев рассказал о своем отношении к фигуристкам, которые будут представлять Россию на зимних Олимпийских играх — 2022.