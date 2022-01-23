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Российский нападающий дебютировал за «Вильярреал» в чемпионате Испании

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Global Look Press

Российский нападающий «Вильярреала» Никита Иосифов впервые сыграл за свою команду в чемпионате Испании.

20-летний россиянин появился на поле под занавес встречи против «Мальорки», на 2-й добавленной минуте, заменив Мойсеса Гомеса. За отведенное ему время Иосифов успел совершить пять касаний мяча и один раз пойти в обводку.

Встреча завершилась победой «Вильярреала» со счетом 3:0. В чемпионате Испании его команда идет на седьмом месте, имея равное количество очков с «Барселоной».

Для Иосифова это появление стало первым в Ла Лиге, ранее он уже дебютировал за клуб в Кубке Испании. Тогда россиянин появился на поле в середине второго тайма и уже через 14 минут забил свой первый гол.

До этого Иосифов играл за вторую команду «Вильярреала», которая выступает во втором по значимости испанском дивизионе.

Российский игрок подписал контракт с клубом в июле 2021 года. До этого он выступал за московский «Локомотив». За московскую команду он провел шесть игр, одна из которых в Лиге чемпионов против «Баварии». Он также является игроком молодежной сборной России.

Ранее сообщалось, что сын бывшего игрока сборной России Дмитрия Аленичева стал игроком португальского клуба.

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Футбол. Чемпионат Испании
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