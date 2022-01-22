Жулин: думаю, Синицина и Кацалапов завершат карьеру после Олимпиады

Тренер чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин заявил, что его подопечные могут завершить карьеру после Олимпийских игр — 2022. Его слова передает «Чемпионат».

«У всех спортсменов сезоны складываются непросто. У кого-то травмы, у кого-то ковид, у кого-то еще какие-то проблемы. Но я знаю одно, что для пары Синицина и Кацалапов Олимпийские игры в Пекине — это вершина их карьеры. Пойдут ли они на следующий олимпийский цикл? Закончат. Никите 30 лет, Вике 26. Я думаю, что закончат. Хотя если они мне скажут, что хотят кататься дальше, я буду безумно рад», — сказал Жулин.

Синицина и Кацалапов — чемпионы мира (2021), чемпионы Европы (2020), серебряные призеры чемпионата мира (2019), серебряные призеры финала Гран-при (2018), бронзовые призеры командного чемпионата мира (2019), победители командного чемпионата мира (2021), двукратные чемпионы России (2019, 2020).

Ранее Жулин, говоря о выборе музыки для выступления своей пары, сравнил великих композиторов и писателей с современными исполнителями.