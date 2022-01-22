Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
МИД германии отреагировал на сообщение о планирующейся эвакуации дипломатов... 23:41
Боярский о переходе Азмуна в «Байер»: «Зенит» сделал... 23:41
Посол: Венесуэла может оказать военно-техническую помощь России, если США усилит давление 23:38
Пресс-секретарь Белого дома забыла, на кого работает 23:27
Берлускони передумал становиться президентом Италии 23:11
В Подмосковье супруги насмерть отравились пирожками, их сын находится... 23:05
Орлов о ситуации с контрактом Дзюбы: для начала пусть пробьется... 22:47
Умерла актриса из «Зойкиной квартиры» 22:41
Политолог оценил слова командующего ВМС Германии о Крыме 22:33
Глава ДНР предупредил о возможных провокациях Украины 22:24
Бесплатная ставка 2000 р.

Жулин: думаю, Синицина и Кацалапов завершат карьеру после Олимпиады

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Raul Mee/AP

Тренер чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин заявил, что его подопечные могут завершить карьеру после Олимпийских игр — 2022. Его слова передает «Чемпионат».

«У всех спортсменов сезоны складываются непросто. У кого-то травмы, у кого-то ковид, у кого-то еще какие-то проблемы. Но я знаю одно, что для пары Синицина и Кацалапов Олимпийские игры в Пекине — это вершина их карьеры. Пойдут ли они на следующий олимпийский цикл? Закончат. Никите 30 лет, Вике 26. Я думаю, что закончат. Хотя если они мне скажут, что хотят кататься дальше, я буду безумно рад», — сказал Жулин.

Синицина и Кацалапов — чемпионы мира (2021), чемпионы Европы (2020), серебряные призеры чемпионата мира (2019), серебряные призеры финала Гран-при (2018), бронзовые призеры командного чемпионата мира (2019), победители командного чемпионата мира (2021), двукратные чемпионы России (2019, 2020).

Ранее Жулин, говоря о выборе музыки для выступления своей пары, сравнил великих композиторов и писателей с современными исполнителями.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть